Abruzzo unica regione italiana a restare zona rossa

È l'Abruzzo l'unica regione italiana che resterà in zona rossa. La nuova geografia dei "colori" verrà sancita dalle 3 ordinanze che a breve firmerà il ministro Roberto Speranza. Cinque regioni diventano arancioni, altre 4 gialle.

Cosa succede

Il passaggio formalizzerà quanto era chiaro da ieri. Il presidente della Regione Marco Marsilio da giorni ha avviato un'interlocuzione con il ministero per anticipare la fine della zona rossa visti gli ultimi dati. L' Abruzzo è in zona rossa dal 18 novembre, con ordinanza regionale scaduta ieri. La misura era stata confermata da Speranza con ordinanza in vigore dal 22 novembre. Per il passaggio a una zona inferiore bisogna rispettare le tempistiche previste dalle regole delle fasce di rischio che suddividono le regioni per colori.

Ultimo aggiornamento: 18:58

