Domenica 14 Luglio 2019, 11:23

Medici, operatori, insegnanti, cooperatori, psicologi, assistenti sociali: sono ventimila, tanti quanti i lavoratori di Alitalia, gli under 40 impegnati nel terzo settore che saranno falciati via entro ottobre per effetto del decreto Sicurezza. Sono già 5mila gli italiani in esubero che hanno perduto il posto di lavoro a nove mesi dai tagli all'accoglienza per 1,2 miliardi decisi dal governo. Ma al conto se ne aggiungeranno altri 15mila entro il prossimo 31 ottobre, quando scadrà la proroga concessa dalle prefetture alle organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo, e un'intera categoria di giovani italianissimi professionisti si troverà senza un impiego.