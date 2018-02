Giovedì 15 Febbraio 2018, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 18:15

È morto all'età di 95 anni Abdon Alinovi, esponente della sinistra, del Pci, prima, del Pds e dei Ds dopo. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Napoli che esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa, «una vita dedicata alla sinistra italiana, Deputato e Presidente della Commissione parlamentare Antimafia». Alinovi, segretario della Federazione Pci napoletana dal 1955 al 1962, entra nella direzione nazionale del partito nel 1963 come responsabile della Commissione Enti Locali e Autonomie. Nel 1969 viene eletto segretario regionale PCI della Campania. Nelle elezioni politiche del 1976 viene eletto deputato al Parlamento nelle Circoscrizioni di Napoli, con Giorgio Amendola e Giorgio Napolitano, e Benevento-Avellino-Salerno; opta per Napoli. Sarà confermato nel 1979, 1983, 1987 (X legislatura). Nella IX legislatura diventa presidente della Commissione Bicamerale Antimafia.