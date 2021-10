Ballottaggio, affluenza in calo: sotto l'10%. Roma ha votato il 9,36% degli elttori (11,83% al primo turno)

Oggi si torna a votare per i ballottaggi nelle città dove due settimane fa non è stato eletto il sindaco al primo turno, tra cui Roma, Latina, Torino e Trieste. I primi dati sull' affluenza parlano di una partecipazione sotto l'11%: del 10%. Alle ore 12 di oggi infatti ha votato il 9,73% (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. L'affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno.

Ballottaggio Roma Elezioni Michetti Gualtieri

Sono cinque milioni gli elettori chiamati alle urne oggi e domani: 65, le città che devono rinnovare sindaci e consigli comunali. Le urne sono aperte fino alle 23, e ancora domani dalle 7 alle 15.

Aggiornamento sull'affluenza a Roma e negli altri capoluoghi

Roma - alle ore 12 ha votato il 9,36% (11,83% al primo turno)

Latina - alle ore 12 ha votato il 12,81% degli elettori (erano il 16,05% al primo turno)

Torino - alle ore 12 ha votato l'8,58% degli elettori (9,62% al primo turno)

Trieste - affluenza stabile: alle ore 12 ha votato l'11% degli elettori (stesso dato che si è registrato al primo turno)

Caserta - affluenza quasi dimezzata: alle ore 12 ha votato l'8,75% degli elettori (più alta al primo turno: 15,12%)

Benevento - alle ore 12 ha votato il 10,40% degli aventi diritto (13,97% al primo turno)

Varese - affluenza stabile: alle ore 12 ha votato il 12,47% degli elettori (12,55% al primo turno)

Savona - alle ore 12 ha votato il 13,14% degli elettori (16,19% al primo turno)

Cosenza - alle ore 12 ha votato l'8,89% degli elettori (13,89% al primo turno)