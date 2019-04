LEGGI ANCHE

TRIESTE - «Che schifo», «Vergogna», «Psicopatici. Bisogna fermarli, questi ci trascinano nel baratro». In seguito alla decisione dei promotori deldi escluderedalla mezza maratona che sarà disputata il 5 maggio prossimo nel capoluogo giuliano, impazza la polemica anche sui social network e spunta l'hashtag: «boicottamaratonatriste». Da, sono centinaia i messaggi di condanna postati per tutta la mattinata dagli utenti. In molti replicano sul profilo del patron della manifestazione, Fabio Carini, che continua a difendersi dalle accuse di razzismo.«A Trieste si corre la maratona ma senza Africani, Buon 1938 a tutti», scrive qualcuno e ancora: «A Trieste si inaugura la maratona razziale»; «Boicottiamo la competizione e i suoi sponsor». C'è chi, più conciliante, chiede una «risposta civile» e lancia un «appello a tutti gli atleti e sportivi di boicottare questa manifestazione e chi assume posizioni più morbide. Non mancano i commenti di politici e sindacati locali e nazionali, dalla Sil Cgil di Trieste, al presidente della Fnsi Beppe Giulietti, che twitta: »Vietare la partecipazione degli atleti neri alla maratona di Trieste è un atto contro la Costituzione, spetta alle Autorità impedirlo«. Duro anche il Pd regionale. In un post su Fb, il vicepresidente del Consiglio regionale Fvg, Francesco Russo, commenta: »Una mezza maratona per soli bianchi pensavamo fosse un titolo che si sarebbe potuto leggere solo nell'Alabama del Ku Klux Klan e invece è la cronaca di ciò che accade a Trieste«. E c'è chi, con l'amaro in bocca, conclude», è proprio una mezza maratona quella di Trieste.