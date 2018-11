Agenzia spaziale, il governo revoca il presidente Battiston

Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di Ente di Ricerca. Grazie alle migliaia dii persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano. Roberto Battiston pic.twitter.com/jGRnfgcae7 — Roberto Battiston (@Rb_Bat) 6 novembre 2018

Martedì 6 Novembre 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 13:25

Roberto Battiston è stato revocato dal governo gialloverde dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet.«Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di Ente di Ricerca», ha scritto Battiston. «Grazie - ha aggiunto - alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio italiano».Nato a Trento nel 1956, sposato con quattro figli, laureato nel 1979 alla Normale di Pisa, Battiston è professore di Fisica sperimentale all'Università di Trento. Esperto di raggi cosmici, era presidente della Asi dal maggio 2014. Nominato per la prima volta dal ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, all'epoca del governo presieduto da Matteo Renzi, il suo mandato era stato rinnovato nel maggio scorso dal ministro Valeria Fedeli anche per il quadriennio 2018-2022. Il decreto con il rinnovo dell'incarico è datato 7 maggio 2018, quando il governo di Paolo Gentiloni era già dimissionario da oltre un mese, pochi giorni prima della nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte.Nata nel 1988, l'Agenzia Spaziale Italiana è un ente pubblico vigilato dal ministero dell’Istruzione. E' uno dei più importanti attori mondiali sulla scena della scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere ed esplorare il cosmo. L'agenzia ha poi uno stretto e continuo rapporto di collaborazione con la Nasa, che la porta a partecipare a molte delle più interessanti missioni scientifiche degli ultimi anni. Uno dei progetti più importaanti è la costruzione e l'attività della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti italiani sono ormai di casa.