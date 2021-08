Agenzia europea per la cultura a Roma, chance per la Capitale: 26 miliardi e 700 assunzioni

Il dossier è arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. E l'idea stuzzica anche dentro il governo. Si tratta della possibilità di trasferire a Roma un colosso europeo: l'Agenzia brussellese per la cultura e l'istruzione che lavora a stretto contatto con la Commissione Ue, ha per le sue varie articolazioni 26 miliardi di budget gestendo gli investimenti per Erasmus+, Europa Creativa, Cerv e Corpo europeo di solidarietà e ha in campo circa 7.000...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati