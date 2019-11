​Alessandria, i messaggi di cordoglio di Mattarella, Conte e della politica italiana

Il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, ha inviato al Prefetto Salvatore Mulas, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco il seguente messaggio: «Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria, dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività». «La prego - aggiunge Mattarella - di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e ai Vigili del Fuoco feriti gli auguri di pronta guarigione».

Il premier Conte. «La morte di tre Vigili del fuoco a Quargnento addolora tutta l'Italia. Il mio commosso pensiero alle vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno sostegno ai vigili del Fuoco, eroi sempre in prima linea per garantire la nostra incolumità». Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter.

Il presidente del Senato. «Esprimo grande dolore e sincero cordoglio alle famiglie e a tutto il Corpo, per i tre vigili del fuoco che stanotte in provincia di Alessandria sono morti tragicamente mentre adempivano al loro dovere di tutori dell'incolumità dei cittadini e della sicurezza dei nostri territori. Mi auguro che su questo gravissimo incidente venga fatta al più presto piena luce». Lo ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in merito alla tragedia avvenuta a Quargnento, in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono rimasti uccisi in seguito all'esplosione di un edificio disabitato. Il Presidente Casellati ha aggiunto: «Questa circostanza dolorosa è l'occasione per ringraziare ancora una volta il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per ricordare il prezioso e impagabile contributo che le sue donne e i suoi uomini offrono quotidianamente, con coraggio e dedizione, alla causa del bene degli italiani».

Matteo Renzi. «Terribili notizie di Alessandria. Condivido il dolore delle famiglie delle vittime e della grande famiglia dei Vigili del fuoco». Così il leader Iv Matteo Renzi su twitter.

Luigi Di Maio. «Un abbraccio in questo momento di dolore alle famiglie dei Vigili del Fuoco morti in servizio vicino ad Alessandria e un augurio di pronta guarigione ai feriti. Il mio pensiero va a chi ogni giorno rischia la propria vita al servizio del nostro Paese». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri e capo del M5s, Luigi Di Maio.

I carabinieri. I carabinieri sono «accanto ai colleghi e amici dei Vigili del fuoco in questo grande momento di dolore». Lo scrive l'Arma sul suo profilo Twitter. «Il nostro più caloroso abbraccio a loro e alle famiglie dei tre vigili che hanno perso la vita nell'esplosione di Quargnento», si legge ancora.

Il vice ministro dell'Interno. «Siamo sconcertati dalla tragedia che ha colpito tre Vigili del Fuoco a Quargnento. Siamo vicini alle loro famiglie, agli altri colleghi e al carabiniere rimasti feriti. Si sta verificando addirittura la possibile natura dolosa dell'esplosione».Lo dichiara il Vice Ministro dell'Interno Matteo Mauri. «Si dimostra ancora una volta - aggiunge il Vice Ministro - la pericolosità del loro lavoro, lo spirito di sacrificio che contraddistingue il Corpo e di quanto sia fondamentale il loro impegno per la sicurezza dei cittadini.Lo ha detto recentemente il Ministro Lamorgese e non posso che confermarlo dicendo che il Governo sarà conseguente nel valorizzare il Corpo dei Vigili del Fuoco nella consapevolezza della sua importanza».

Antonio Tajani. «Brutto risveglio questa mattina con le notizie che arrivano dalla provincia di Alessandria». Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando le notizie relative alla tragedia di Quargnento. «Un pensiero commosso va alle famiglie dei vigili del fuoco che hanno perso la vita mentre facevano il loro dovere. Auguri di pronta guarigione ai feriti», aggiunge Tajani.

Il sottosegretario all'Interno. «Profonda tristezza» per la morte dei tre Vigili del Fuoco nell'esplosione avvenuta vicino a Alessandria viene espressa dal sottosegretario di Stato all'Interno Achille Variati, che manifesta al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ai famigliari delle vittime la sua «solidale vicinanza». «Ô una tragedia che tocca tutto il Paese.I Vigili del Fuoco quotidianamente mettono a repentaglio le loro vite per proteggere e salvare le nostre. Di questi eroici servitori della comunità, di cui tutti apprezziamo coraggio e abnegazione, è importante però ricordarsi non solo nel momento del cordoglio o della tragedia, perché troppe volte - sottolinea il sottosegretario - sono rimaste inascoltate dalle Istituzioni le loro giuste rivendicazioni su fondi e mezzi non adeguati alla fondamentale opera da loro prestata ai cittadini. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie; ma l'unico modo per onorarli davvero è che a parlare siano i fatti».

Giorgia Meloni. «Profondo cordoglio mio e di Fratelli d'Italia per i tre Vigili del Fuoco rimasti uccisi in un'esplosione di una cascina in provincia di Alessandria e un pensiero per i feriti. Siamo vicini a questi uomini, caduti nell'adempimento del proprio dovere, ai loro colleghi e alle loro famiglie colpite da questo dramma». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA