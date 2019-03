Alessandro Di Battista: non mi candido alle Europee e vado in India, frequento corso da falegname

Di Battista scioglie le riserve: non si candiderà alle Europee e andrà a vivere in India. Questo il succo di tredici minuti di diretta Fb per dire di nuovo «arrivederci» al M5s. Di Battista torna sui social dopo 40 giorni di assordante silenzio e spiega perché non si candiderà alle elezioni europee, come anticipato poche ore prima da Luigi Di Maio. Sostanzialmente perché non gli va e se una cosa non gli va - dice il popolare ex deputato romano, sorta di secondo leader M5S - «non la posso fare al cento per cento e non é giusto farla, specie un incarico pubblico». scioglie le riserve: non si candiderà allee andrà a vivere in India. Questo il succo di

Di Battista conferma che andrà in India con la famiglia tra un paio di mesi, per i suoi reportage. Intanto si é iscritto a un corso di falegnameria a Viterbo, racconta premettendo di essere consapevole che sarà preso in giro per questa scelta. Dopo il rientro dal Centroamerica e l'impegno senza grandi risultati nella campagna per le regionali in Abruzzo, 'Dibbà non ha parlato per oltre un mese, suscitando illazioni su contrasti con il capo politico Di Maio e su una sua emarginazione. Ora ricompare per rassicurare il milione e mezzo di follower e spiegare la sua decisione.



«Candidarsi vuol dire scegliere di mettersi al servizio della collettività - dice -, io non ci vorrei andare a Bruxelles a fare l'europarlamentare e se ci andassi senza volerlo non credo nemmeno che renderei bene». Di Battista, che ripete più volte di stare facendo «una vita che mi piace molto», tra il giornalismo e un nuovo libro «sul politicamente scorretto», comunque non esclude di ricandidarsi in futuro e si pronuncia su diversi temi. «In politica estera il M5S dovrebbe assumere una posizione dura, supportare le popolazioni ovunque nel loro diritto di stare a casa loro - dichiara -, sapendo che ciò provoca la reazione di governi e multinazionali». Condivide l'accordo sulla Via della Seta e sul caso di Marcello De Vito, arrestato per corruzione a Roma, è durissimo: «Se condannato mi auguro che cambi città...». Il tono a tratti é ancora da leader, ma 'Dibbà adesso pensa di più a sé.



«Sapevo da tempo che Alessandro non si sarebbe mai candidato, non si era candidato nemmeno alle politiche. Lo ringrazierò sempre per la mano che darà al Movimento e continuerò a sentirlo per chiedergli consigli e scambiare opinioni. Il movimento continua ad andare avanti, è forza di governo e realizza il programma a partire dal tema di oggi», commenta Di Maio .

Sabato 30 Marzo 2019, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 19:13

