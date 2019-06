Di Maio: «Alitalia? Mi dispiace se Salvini perde la memoria. Sogno un Paese con le autostrade gratis»

«Sogno uno Stato in cui le Autostrade non si pagano come in Germania, come in altri Paesi europei». Così il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. «Il sistema delle concessioni fu concepito per ammortizzare l'investimento del privato e non per tenere rendita vita natural durante per generazioni e generazioni di Benetton».

Venerdì 28 Giugno 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 12:38

