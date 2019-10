CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Ottobre 2019, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 09:37

È il finale schioppettante di un'autocelebrazione entusiasta, che ha coinvolto premier, ministri, sottosegretari, il presidente della Camera e il vice presidente del Senato. Il movimento 5 Stelle diventato forza di governo celebra i suoi dieci anni di vita e lo fa a Napoli, dove già nel 2005 fu costituito il primo meet up grillino.Nel grande palco dell'Arena flegrea alla Mostra d'oltremare, allestito con una scenografia nera e grigia e due schermi, ecco Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte accolto alla kermesse come una superstar. A loro spetta chiudere il primo giorno di festa, dinanzi a molta gente che è lì anche per il concerto di Eugenio Bennato, Lucariello, Maurizio Capone, che inizierà subito dopo.Per il presidente del Consiglio, c'è la passerella nei viali d'accesso, come era stato già nel pomeriggio per Di Maio e per il presidente della Camera, Roberto Fico, tra richieste di selfie e cori di simpatizzanti. L'alleanza con il Pd e la crescita di un Movimento «post ideologico» che diventa partito sono i temi dominanti.