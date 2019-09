La svolta green del ministro Costa: «È tempo di osare, un bonus contro lo smog»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 22 Settembre 2019, 09:00

«Le cose sono cambiate, i tanti giovani arrivati da tutte le parti del mondo per il Youth Climate Change Summit sono la testimonianza che la battaglia per salvare il Pianeta non è mai stata così sentita. L'Italia è in prima fila da tempo. Dobbiamo esserne orgogliosi. Adesso è il tempo di osare». Impegnato al summit mondiale per il clima in corso a New York, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, appare profondamente determinato. Anche se non nasconde un certo stupore per le polemiche montate in Italia sul decreto clima che sta elaborando da alcuni giorni. «Siamo pronti a dialogare con tutti, ma certe preoccupazioni mi sembrano infondate», dice il ministro.«Quella che ho presentato era soltanto una bozza, ora va trovata la quadra con gli altri ministeri ma auspico che sia approvato al primo Consiglio dei ministri utile. Non c'è alcun problema politico, ma qualche nodo tecnico da sciogliere. In presenza di un cambiamento culturale così importante è del tutto normale che occorrano dei tempi tecnici sia per dare al provvedimento una cornice economica ben definita completa delle coperture, sia per individuare gli strumenti più idonei a metterlo in atto».