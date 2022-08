Pd, Amendola verso la rinuncia alla candidatura

Non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma tra i tanti nomi che in queste ore stanno rinunciando alla candidatura offerta dal Pd in posizioni non di comodo ci sarebbe anche il sottosegretario Vincenzo Amendola. L'esponente partenopeo sarebbe orientato a rinunciare alla candidatura al terzo posto nelle lista del Pd al collegio di Napoli del Senato, dietro il ministro Dario Franceschini e la parlamentare Valeria Valente. La situazione è ovviamente in evoluzione.