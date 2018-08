Andrea Mura, il parlamentare-velista cacciato dal M5S non si dimette: passa al Gruppo Misto e guadagnerà di più

Espluso dal Movimento 5 Stelle Andrea Mura non si è dimesso ed è passato al Gruppo misto, come si legge nella scheda personale pubblicata sul sito della Camera dei deputati. Senza più i vincoli imposti dai pentastellati, tra cui il versamento (3 mila euro) alla Casaleggio Associati per il mantenimento della piattaforma web e al fondo per il microcredito (1.500 euro), ora il parlamentare-velista guadagna di più: circa 20mila euro al mese.



Ricordiamo che Mura è stato espulso dai 5 Stelle il 26 luglio, dopo le accuse di assenteismo a causa delle sue numerose gite in barca.

Faccio politica così

, era stata la sua difeso. Giustificazione che non era piaciuta coordinatore sardo del Movimento, Mario Puddu.

Chi non segue le regole va a casa - scriveva su Facebook -. Mura era stato candidato per fare il parlamentare della Repubblica, quindi a patto di seguire delle regole precise: taglio stipendio e impegno costante in Parlamento

Mercoledì 1 Agosto 2018, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 15:56

