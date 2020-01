Angiola e Rospi lasciano il M5S e vanno nel gruppo Misto: ​«Gestione oligarchica non più tollerabile»

Anche Angiola e Rospi lasciano il M5S per andare al gruppo Misto. Il deputato pugliese Nunzio Angiola, dunque, lascia il M5S: «Ho deciso, con grande rammarico, di abbandonare il M5S. Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d'atto che, chi più chi meno, i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni. La mia odierna decisione non è da porsi in connessione con quella di altri colleghi parlamentari, come Lorenzo Fioramonti», annuncia Angiola.

Il terremoto M5S scuote il governo

M5S, a preoccupare i vertici è la scissione a sinistra di Fioramonti



Dopo Nunzio Angiola , anche il deputato Gianluca Rospi annuncia l'addio al M5s per contrasti con la gestione «verticistica» del Movimento. «In queste festività - scrive Rospi - ho riflettuto tanto e, per svariate ragioni, in primis il non condividere laapprovata di recente e la mancanza di collegialità nelle decisioni all'interno del gruppo, ho maturato l'idea di lasciare, con grande rammarico, il MoVimento 5 Stelle ».

«Manovra di bilancio a parte -avverte- non è più tollerabile una gestione verticistica e oligarchica del Gruppo parlamentare con il risultato che ristrette minoranze decidono per la maggioranza; il M5S non vuole più dialogare, con la base che si limita a veicolare le scelte prese dall'alto senza più essere portatrice di proposte». «Oggi, con rammarico - scrive Rospi - ho consegnato al presidente della Camera, Roberto Fico, la mia decisione di lasciare il gruppo parlamentare M5S e di approdare al Gruppo Misto, scelta che non è da ritenersi attinente a quella di altri colleghi parlamentari che in questi giorni stanno lasciando il MoVimento. Non è un cambio di opinione ma la semplice presa d'atto di una chiusura del MoVimento nei miei confronti».

«Lasciatemi dire - sottolinea Rospi - anche che oggi ho l'impressione che nel Nostro Paese ci sia un atteggiamento passivo nei confronti del presente; un atteggiamento in grado di sgretolare uno dei pilastri del nostro stare insieme e del nostro modo di guardare al futuro. È come se si pretendesse di avere diritto a un domani migliore senza essere consapevoli che bisogna saperlo conquistare, costruendolo INSIEME e da PROTAGONISTI, convinti che i legami che hanno senso, riprendendo le parole di Silvia Vegetti Finzi, non limitano l'io ma gli danno forza e significato. Con questo spirito - spiega - sono entrato in Parlamento il 4 marzo del 2018, rinunciando ad altri prestigiosi traguardi conquistati negli anni passati. Ed ancora più determinato di prima mi preme rassicurare i cittadini, i Vescovi e i sindaci del mio Collegio ai quali dico che continuerò nell'impegno preso come parlamentare della Repubblica Italiana, questa volta però dal Gruppo Misto