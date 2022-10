Anna Maria Bernini, chi è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerche

Anna Maria Bernini, nuovo ministro dell'Università e delle Ricerca, nata a Bologna nel 1965, è figlia di Giorgio Bernini, giurista all'ONU e politico, deputato e ministro del commercio con l'estero nel primo governo Berlusconi.

Carlo Nordio, chi è il nuovo ministro della Giustizia

Anna Maria Bernini: chi è

Si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1991. Nel 2007 è tra i soci promotori della Fondazione Farefuturo, fondata da Gianfranco Fini e Adolfo Urso. Alle elezioni politiche del 2008 è stata candidata alla Camera dei deputati ed eletta nella circoscrizione Emilia-Romagna per Il Popolo delle Libertà in quota Alleanza Nazionale.

Alle elezioni politiche del 2013 viene candidata al Senato della Repubblica, dove viene eletta come capolista del Popolo della Libertà nella circoscrizione Emilia-Romagna. Il 15 febbraio 2021, dopo la nascita del governo Draghi, resta fuori dalla lista dei ministri di FI, ma viene promossa da Berlusconi a vicecoordinatrice nazionale di Forza Italia, affiancando Antonio Tajani, con il compito di coordinare l'attività del partito con i gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento europeo. È stata sposata dal 2003 al 2011 con il ginecologo Luciano Bovicelli. Dopo la morte del marito è diventat la compagna del giornalista Alessandro De Angelis

Giuseppe Valditara, chi è il ministro dell'Istruzione e del Merito