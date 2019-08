In origine l'ultimo Consiglio dei ministri prima delle pausa estiva era fissato per giovedì. Ma la voglia di vacanze e di evitare altre zuffe è tanta e il premier Giuseppe Conte ha anticipato a domani la riunione del governo. Poi, tutti in vacanza per una o due settimane.



Il Consiglio dei ministri è previsto per le tre di pomeriggio e potrebbe essere l'occasione per varare il decreto sulle crisi d'impresa e le tutele per i rider annunciato ieri dal vicepremier Luigi Di Maio.

Lunedì 5 Agosto 2019, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 21:02

