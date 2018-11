Sabato 24 Novembre 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 24-11-2018 16:15

«Sandra Lonardo in commissione Antimafia? Verrà registrato ogni eventuale tentativo di ostacolare il lavoro della Commissione. Abbiamo il dovere di garantire sempre tutela nei confronti di chi possa essere sospettato ma abbiamo parimenti il dovere di tutelare le ragioni dello Stato. Lo Stato siamo noi e un pò di sano egoismo in termini di prudenza preventiva non guasta». Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, rispondendo in merito ad una domanda sulla presenza di lady Mastella in Antimafia.