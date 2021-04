Zona arancione, «aperture dal 20 aprile». Regioni in pressing sul governo: migliorano i dati, priorità palestre

«Valutare le riaperture dal 20 aprile». Le Regioni sono in pressing sul governo Draghi: migliorano i dati, quindi gli Enti locali chiedono all'esecutivo di riaprire anche le palestre. «Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre». È la sintesi, secondo quanto si apprende, della posizione delle Regioni che giovedì incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e che nella stessa giornata si confronteranno col governo nella Stato-Regioni.

Cabina di regia la prossima settimana

Potrebbe essere convocata la prossima settimana la cabina di regia del governo per valutare la programmazione di possibili riaperture di alcune attività dopo il 20 aprile, sulla base di un'eventuale miglioramento dei dati epidemiologici. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe essere contenuto in una delibera che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei Ministri.

Il la per passare dalle zone rosse arancioni a quelle gialle bianche l'ha dato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri , sostenendo che a maggio si va verso i cambi di colore per molte Regioni, perché «i numeri della pandemia migliorano e con le vaccinazioni dovremmo ormai essere all'ultimo miglio».

I dati migliorano

«I numeri tendono a migliorare e grazie alla vaccinazione siamo davvero all'ultimo miglio» e «a maggio molte regioni saranno gialle e qualcuna sarà bianca», ha affermato durante una diretta Facebook il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

«A 4 settimane vediamo che i vaccini hanno il loro pieno effetto immunizzante. Dalla metà di aprile - ha sottolineato Sileri - dovremmo vedere un progressivo calo dei ricoveri, e dalla metà di maggio potremmo vedere ciò che ha visto in questi giorni la Gran Bretagna, ovvero un numero di morti vicino a zero».