Roma, apparsi manifesti del Pd, ma sono dei fake: «Mandato noi migranti in Libia»

Domenica 30 Settembre 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Razzismo: diffidate dalle imitazioni. Salvini vorrebbe copiare il Partito Democratico ma i migranti nei campi di concentramento in Libia ce li abbiamo spediti noi!». Questo il contenuto di alcuni manifesti con il simbolo del Pd apparsi stamane davanti a circoli dem ella Capitale.I manifesti, «falsi e abusivi» come spiega il segretario romano Andrea Casu, ricordano sul finale l’appuntamento alla manifestazione del Pd oggi in piazza del Popolo. «Stamattina in tutta la città e nella bacheca di alcune nostre sezioni da Alberone ad Ostiense codardi senza volto hanno attaccato manifesti falsi e abusivi questa volta usando il simbolo stesso del partito democratico per attaccare il Pd nel giorno della grande manifestazione nazionale per l’Italia a Piazza del Popolo - spiega Casu -. Dopo celtiche, svastiche e manichini impiccati adesso viene usato addirittura il simbolo del Pd per attaccare con un’azione organizzata in tutta la cittá la principale forza di opposizione al governo dell’odio di Salvini e Di Maio». E aggiunge: «Manifesti abusivi dai contenuti falsi come nei momenti più bui della storia della nostra città. Chiediamo alle Istituzioni di intervenire prontamente nei confronti dei responsabili per interrompere questa escalation di odio nei confronti del nostro partito e invitiamo tutti i romani che credono nella necessità di un’alternativa democratica a questa deriva ad essere con noi dalle 14 a Piazza del Popolo».