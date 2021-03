Invitalia risponde a Mittal: nessun inadempimento, aspettiamo ok del governo

Si «è in attesa delle determinazioni dei ministeri competenti» e si «conferma che il Governo si sta attivamente adoperando». Così scrive in una lettera Domenico Arcuri, ad di Invitalia, rispondendo ad ArcelorMittal rispetto alle accuse di inadempimento sulla questione ex Ilva. La multinazionale, infatti, aveva adombrato l'inottemperanza della società del Mef rispetto all'intesa siglata a dicembre: l'ingresso dello Stato di Invitalia tramite un versamento di 400 milioni di euro ancora non è stata formalizzata.

Invitalia specifica quindi di essere in attesa che il ministero dell'Economia autorizzi il contributo di 400 milioni di euro da investire in AmInvestco (società italiana costituita da Mittal per gli asset italiani) e respinge l'accusa di inadempimento da parte di ArcelorMittal. «Circa la vostra esplicita accusa di inadempimento», scrive Arcuri ad ArcelorMittal, l'aumento di capitale è destinato allo scopo di «svolgere l'attività produttiva insieme ad Arcelor Mittal Italy Holding S.r.l., anche nel centrale e strategico stabilimento siderurgico di Taranto, oggetto del noto giudizio allo stato pendente dinanzi al Consiglio di Stato».

Invitalia, continua l'ad, «è in attesa delle determinazioni dei ministeri competenti: ma conferma che il Governo si sta attivamente adoperando, per far sì che, nel più breve tempo possibile, e già prima della decisione che definirà tale giudizio, possano essere autorizzate la sottoscrizione e la integrale liberazione del primo aumento di capitale».

GIORGETTI CONVOCA I SINDACATI PER IL 26

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intanto ha convocato i sindacati per venerdì 26 alle 10.00 sul dossier ex Ilva. Lo si apprende dal ministero. Sono convocati Cgil, Cisl, Uil e Ugl insieme con le federazioni dei metalmeccanici Fiom, Fim, Uilm e Ugl metalmeccanici: si cercherà di capire, una volta per tutte, il destino del Siderurgico.

