Il Parlamento nel caos fra trappole e tripli giochi: nessuno si fida più di nessuno

Chi si fida di chi? Sulla scena di una crisi maledettamente complicata, di cui nessuno conosce l'approdo, non c'è nessuno che giurerebbe sulle parole dell'altro. Dice Renzi che non c'è nessun veto su Conte: sarà vero? Dice Zingaretti che il Pd ha una sola parola e un solo nome: Giuseppe Conte. Ma che succede se il nome salta? Scrive il premier, su Facebook, che «serve un'alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare».



Ma che vuol dire, che una maggioranza qualunque va bene, con Renzi o senza Renzi, purché si faccia? Sostiene il centrodestra di essere unito che più unito non si può: ma vanno davvero d'amore e d'accordo, o i loro interessi divergono? Giura Di Maio che lui è leale, lealissimo con Conte, ma Conte ne è davvero convinto, e fin dove si spingerà la lealtà di Di Maio e dei Cinque Stelle?



Fidarsi? È una parola! Anzi, due: fiducia, certo, e credenza. Mi fido perché ti credo, credo a quel che dici. Ma questa seconda parola cela il vero segreto, nascosto molto profondamente, nella sua antica radice indoeuropea. Kred- (da cui «credere») indicava infatti, originariamente, una potenza superiore, magica. «Credo in te» voleva dire: «mi metto nelle tue mani, perché tu hai la potenza». Se nessuno si fida più di nessuno è allora per la buona ragione che nessuno, tra gli attori in gioco, ha più il magico potere di attrarre a sé gli altri, il prestigio per farsi valere, la forza per costringere o persuadere. O almeno la capacità di costruire una convenienza comune.



IL BLUFF DI CONTE

Conte ci ha provato con lo spauracchio delle elezioni: non gli hanno creduto. Fosse stato vero che con la caduta del suo governo si sarebbe andati diritti e filati alle elezioni anticipate avrebbe già trovato il sostegno di cui aveva bisogno. Ma se dici: in questo momento aprire una crisi è stato un gesto irresponsabile, non lasci tu stesso pensare che sarebbe ancor più da irresponsabili legare le sorti della legislatura ad un unico nome, il tuo? Così non gli hanno creduto. Conte bleffava. Vitali, il senatore di Forza Italia che aveva annunciato a sorpresa il suo sostegno, ha cambiato idea nel giro di una notte: vatti a fidare.



I DUBBI DEI DEMOCRATICI

E siamo punto e a capo, e Conte deve sperare che Pd e Cinque Stelle tengano fermo il suo nome: fino a quando? Per il primo valzer di consultazioni, o anche dopo, oppure fino in fondo? Va' a sapere. Il Pd, in questo momento, ha una sola, unanime voce. Però ha anche alcune mezze voci: c'è chi suggerisce di fidarsi di Renzi e chi non ne vuole più sapere; chi sonda il terreno su qualche nome di prestigio e chi giudica queste manovre uno sgambetto al segretario: se spunta il piano B, il piano A è già morto e sepolto. Ma poi: sicuri che Franceschini non si muova in proprio? Sicuri che qualcuno non stia lavorando contro la segreteria di Zingaretti? Se Nardella, Marcucci, alcuni ex renziani rimasti nel Pd spingono per un Conte ter allargato fino a Forza Italia, stanno davvero sostenendo Conte, o lo stanno segando? Ma voi ci credete al miracolo di un Conte premier con una terza, diversa maggioranza?



SOSPETTI SUGLI M5S

In casa Cinque Stelle le cose sono chiare. Sentite Di Battista: tutto pur di far fuori Renzi. Ma c'è da crederci? Credete davvero che il Movimento sia compatto al grido di «o Conte o morte»? Pensate davvero che Renzi si sia mosso fin qui da solo, senza sponde negli altri partiti? Va' a fidarti. La Bellanova butta lì un paio di nomi: Gentiloni, Di Maio fa sul serio? O cerca di dividere il Movimento, gettando ombre sull'ex-Capo pentastellato? E lui, Di Maio: è credibile quando le scaccia da sé?



IV E IL DOPPIO GIOCO

Però una cosa è chiara: Renzi vuol buttar giù Conte, anche se ufficialmente dice che non ci sono veti, che vuol discutere dei contenuti. Ma aspetta: qual è il suo vero interesse? A cosa punta? Davvero vuole un governo del Presidente (un governo istituzionale, di ricostruzione nazionale) o gli verrebbe dopo tutto più utile far nascere un Conte ter che potrebbe tenere ancora per gli zebedei, invece di favorire una maggioranza più ampia senza l'avvocato?



IL CENTRODESTRA DIVISO

Ma più ampia: con chi? Con Forza Italia? E nel centrodestra sono d'accordo? C'è il via libera? Non avevano detto che volevano le elezioni a tutti i costi? Era vero o non era vero? Era solo una mossa tattica? E se Salvini stesse simulando una disponibilità a ragionare per togliere a Conte la minaccia delle elezioni, salvo poi far precipitare le cose, una volta superato il tentativo del premier? Berlusconi, invece: lui ci punta sul serio, su una maggioranza Ursula? Ma cosa chiede, per sé: il Quirinale? E Berlusconi può fidarsi di quel che gli prometterebbero adesso? Per il Colle ci vuole ancora un anno: campa cavallo!

Viene il mal di mare, se perfino l'ineffabile Ciampolillo, quello che si è guadagnato le prime pagine dei giornali con una fiducia arrivata all'ultimo secondo, ora dice serafico: «ci penserò». Non si può contare nemmeno su di lui! E su nessun altro, in realtà, se il capitale di fiducia che i partiti depositano nella propria identità nella propria storia, nella propria cultura politica è ormai dilapidato. Il credito è finito, e il rischio di fidarsi non vuol correrlo più nessuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA