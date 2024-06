No all’utilizzo di armi italiane contro la Russia: «Nessun nostro soldato andrà in Ucraina perché non siamo in guerra» con Mosca. E non autorizziamo l'uso delle armi che diamo a Kiev fuori dai confini dell'Ucraina». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce la posizione italiana, già espressa con chiarezza nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri Guido Crosetto, e avverte gli alleati: «Le scelte e le dichiarazioni di Scholz» sull'uso delle armi tedesche in territorio russo «non sono le nostre: i rischi di una terza guerra mondiale aumentano se non si fa attenzione. Basta un piccolo errore per conseguenze nefaste. Questo deve essere chiaro». Tajani ha parlato ieri a Rapallo, al convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, “Diritti al voto. Volti d'Europa, sguardo sul mondo”. «Siamo fermi a difendere l'Ucraina - ha detto - ma lo siamo anche nel difendere la pace», ha aggiunto a poche ore dall’annuncio di Biden, che ha autorizzato Kiev a usare armi Usa a corto raggio per colpire in Russia. Poi il numero uno della Farnesina ha annunciato un pacchetto di aiuti a Kiev: «Non dobbiamo compiere passi falsi».

La Nato

La moral suasion del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aveva già portato la Francia ad aprire sul via libera all’uso delle armi Nato contro il territorio russo per contrastare l'avanzata delle forze di Putin su Kharkiv. Poi era stata la volta di Canada, Polonia, Svezia e Danimarca. La presa di posizione italiana è stata ribadita all’indomani del vertice di Praga. Venerdì, dopo il sì degli Usa, anche gli ultimi indecisi - come la Germania - si sono espressi a favore. Berlino ha infatti autorizzato gli ucraini a difendersi dagli attacchi «che arrivano a pochi chilometri dal confine» anche con le armi tedesche, come ha annunciato la cancelleria. Per quanto riguarda invece gli americani, «la richiesta è finita sul tavolo del presidente, e l'ha autorizzata», ha sottolineato il segretario di Stato Antony Blinken al termine della ministeriale venerdì, dopo che giovedì la notizia era già circolata. Gli ucraini però non avranno carta bianca. Washington autorizzerà infatti Kiev ad usare i missili Gmlrs - montati sui lanciatori Himars, con una gittata di circa 70-100 km - ma non gli Atacms. Che potrebbero colpire la Russia in maggiore profondità. Già al vertice Tajani aveva spiegato che la Costituzione vieta all'Italia di autorizzare l'uso delle sue armi per colpire la Russia ma, allo stesso tempo, ha aperto alla possibilità d'inviare «altri sistemi di difesa missilistica Samp-T. Noi siamo comunque dalla parte dell'Ucraina, vogliamo che sia in grado di difendersi e di bloccare l'avanzata russa perché soltanto così ci si potrà sedere al tavolo della pace», aveva spiegato. A opporsi totalmente è invece la Turchia, contraria al coinvolgimento della Nato in guerra.

L’opposizione

Sempre dalla convention dei giovani di Confindustria, è intervenuto anche il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: «Vedo una adesione ad una economia di guerra - ha dichiarato - oggi c’è un modo acquiescente e passivo di vivere la situazione geopolitica attuale. Sul conflitto Russia-Ucraina – aggiunge – si è sposata la logica dell’escalation militare e anziché andare a chiedere lo scorporo dal deficit rispetto al Pil di investimenti per il sistema produttivo, il sociale, la transizione green, l’impatto dell’IA, si propone di investire in aiuti militari. L’Europa deve scegliere», conclude il leader del M5S.