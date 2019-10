Art Bonus, il Sud è presente solo nello spot: Pompei testimonial a zero progetti

Lo spot vuole emozionare. E ci riesce. Merito degli autori e delle opere rappresentate, fra le quali tanta Campania: il Pescatorello di Vincenzo Gemito esposto al Bargello di Firenze, l'affresco della Venere in conchiglia di Pompei e lo straordinario Anfiteatro Campano di Capua. Con lo slogan «diventa anche tu un mecenate» lo spot invita a «regalare emozioni» partecipando al restauro di opere d'arte con uno sconto fiscale, chiamato Art Bonus, davvero generoso: il 65%.

Ma il Sud è presente solo nello spot. Chi volesse davvero finanziare Pompei non avrebbe a disposizione neppure un progetto. Ed è a zero l'Anfiteatro Campano. E dove i progetti sono stati presentati, le cose non vanno affatto meglio. Il Museo Archeologico Nazionale ha raccolto in cinque anni appena 11.150 euro. La Chiesa del Gesù Nuovo è a quota 10.050 euro su un progetto che ne vale 940.000. La Guglia dell'Immacolata che si trova nella piazza, sulla quale sta crescendo l'erba, può beneficiare di una donazione di 50 euro (cinquanta), una goccia rispetto a un intervento da 1,5 milioni di euro. E l'Albergo dei Poveri? Il progetto pubblicizzato sul sito del Mibact vale 3,5 milioni ma la somma raccolta è imbarazzante: 5 euro. Il problema riguarda l'intero Sud, con Matera, capitale europea della cultura, che ha intercettato donazioni per appena 2.000 euro. O la Sicilia, il cui patrimonio culturale è inestimabile, ferma a 712mila euro.

LEGGI ANCHE Art Bonus, donati 200 milioni di euro ma al Sud è arrivato meno del 2%

Tutto il Mezzogiorno, sommando i 222 progetti, ha ricevuto erogazioni per 8,5 milioni di euro mentre un solo sito del Nord, l'Arena di Verona, è a quota 9 milioni di euro. Il Centronord ha presentato il 94% dei progetti e ha attratto il 98% delle risorse, vale a dire 378 milioni di euro su 387.

Si dirà che sono donazioni di mecenati, cioè soggetti privati, e quindi ognuno spende i soldi come crede e dove crede. Ma non è così. Il bonus fiscale del 65% è un'ottima idea di Dario Franceschini nata all'inizio del suo primo mandato da ministro dei Beni culturali, nel 2014, e rilanciata in questi giorni. Lo sconto fiscale si giustifica con l'alto valore sociale dei progetti presentati e ha un saldo positivo per il mondo della cultura. Da un lato infatti il fisco rinuncia a 251 milioni di tasse, ma dall'altro lato si indirizzano 387 milioni verso beni di straordinario valore.

LEGGI ANCHE Finanziamenti del ministero: arrivano 3 milioni a Castel Sant'Elmo e Mann

Però per il Mezzogiorno c'è un danno evidente. I 251 milioni di sgravi fiscali, se fossero stati spesi direttamente dallo Stato per i beni culturali, sarebbero andati un po' in tutte le regioni e quindi anche al Sud, per una quota stimabile nel 34%, quindi pari a 85 milioni. Invece i soldi arrivati con l'Art Bonus sono esattamente un decimo, 8,5 milioni. In pratica il Sud si è visto sottrarre il 90% delle risorse per pagare un bonus che finisce quasi solo al Centronord.

La soluzione tecnica c'è ed è stata utilizzata in passato per lo School Bonus (cancellato nel 2019). Destinare una quota delle donazioni a un fondo nazionale di riequilibrio, da assegnare ai progetti di valore che hanno difficoltà a decollare. Con un'aliquota del 20%, una donazione di 1.000 euro verrebbe ripartita in tre parti: 350 euro a carico del donatore andrebbero integralmente al progetto prescelto, mentre i 650 euro aggiunti dallo Stato con lo sgravio fiscale finirebbero per 450 euro al progetto indicato dal mecenate e per i rimanenti 200 euro a un fondo di tutela del patrimonio nazionale.

LEGGI ANCHE «Sostenere il Teatro San Carlo è un dovere dei privati»

Resta però la domanda sul perché le donazioni siano così scarse al Sud. La risposta è nella lettura dell'elenco dei grandi donatori, i quali non sono salvo eccezioni dei ricchi benestanti ma perlopiù fondazioni bancarie e grandi imprese. Nell'elenco delle erogazioni liberali del 2019 maggiori di 100mila euro figurano 67 grandi mecenati: ben 47 sono banche o fondazioni di origine bancaria, vale a dire enti che incassano proventi da attività in tutta Italia, ma che poi quando devono restituire al territorio guardano soltanto all'area di origine storica. E anche le grandi imprese che svolgono la meritoria attività di mecenati - da Generali a Barilla, da Dalmine a Erg - concentrano la loro attenzione dove hanno la propria sede. «Vorrei - ha detto il ministro Franceschini in Parlamento - che arrivasse in fretta il momento in cui una grande impresa italiana che non investe nel patrimonio culturale provi senso di colpa di non avere destinato una parte delle risorse dei propri utili alla tutela. Investire in cultura deve diventare una parte insostituibile per la valutazione della responsabilità sociale d'impresa».

Giusto. C'è da augurarsi anche che arrivi in fretta il momento in cui il ministero che tutela il patrimonio di un paese straordinario come l'Italia provi almeno un pizzico di senso di colpa per aver destinato in questi cinque anni un bonus di 251 milioni in modo così mal distribuito sul territorio. Al Sud non basta apparire in uno spot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA