Asili nido, fondi al Nord con il consenso del Sud

Unanimità. Stato, Regioni e Comuni hanno approvato nella Conferenza unificata di ieri il riparto di 249 milioni destinati prioritariamente, secondo quanto stabilisce la legge (decreto legislativo 65/2017, articolo 12 comma 2), a «interventi di nuove costruzioni» per gli asili nido, con l'obiettivo strategico stabilito nella medesima legge di «raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale». Il riparto però utilizza cinque criteri di cui soltanto uno, per appena 30 milioni su 249, è in linea con quanto prevede la legge mentre per gli altri quattro criteri due sono neutrali e due sono sfacciatamente a favore di chi gli asili nido li ha già e magari supera il 33% di copertura. La legge, va detto per completezza d'informazione, consente anche interventi di ristrutturazione, riqualificazione, messa in sicurezza delle strutture esistenti però non c'è alcun dubbio che la priorità sia ridurre i divari territoriali. Il tema degli asili nido si intreccia inevitabilmente con il dibattito sull'autonomia differenziata perché finché non ci saranno regole chiare e rispettate sul superamento dei divari territoriali ogni aumento di poteri ai territori si può tradurre in una esasperazione delle differenze.

Unanimità significa che i governatori del Sud e i rappresentanti dei sindaci del Mezzogiorno hanno acconsentito. La Campania, durante il dibattito nelle riunioni precedenti, aveva chiesto una modifica dei criteri ma è rimasta isolata. E così per Napoli. Eppure a sostegno del riequilibrio era sceso in campo l'Ufficio parlamentare di bilancio con un report sugli asili nido nel quale auspicava un ripensamento rispetto ai criteri utilizzati in passato, quelli a favore di chi i nidi li ha già.

LEGGI ANCHE L'autonomia di Boccia: «Si fa se c'è intesa Nord-Sud»

Ma non è servito. A conferma di come il Mezzogiorno non sappia farsi valere neppure quando riceve il supporto prestigioso e neutrale dell'Ufficio tecnico di bilancio oppure dell'Istat, ci sono le parole del presidente dell'Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro. «Ci sono - afferma Decaro - risorse nuove per la realizzazione di asili nido, per offrire i servizi educativi nella fascia da zero a tre anni: 40 milioni di euro in più che vengono distribuiti prevalentemente alle Regioni del Sud che si situano sotto la media nazionale pari al 24%». Nuove? Erano già previste nel 2017. È vero che 30 di quei 40 milioni sono in effetti assegnati prevalentemente alle Regioni del Sud; tuttavia ieri il riparto ha riguardato 249 milioni, non 40. Ecco cosa dice il sindaco di Bari in merito ai restanti 209 milioni: «I criteri sono legati alla presenza di iscritti per quanto riguarda il riparto fondamentale». Quindi conferma quanto ha sempre denunciato il Mattino e da ultimo l'Ufficio parlamentare di bilancio. Eppure Decaro acconsente e plaude pure ai 40 milioni (su 249). Il sindaco di Bari chiama «riparto fondamentale» quello che in realtà fu il primo riparto del fondo pluriennale, senza scadenza, istituito nel 2017. Quel riparto era valido solo per quell'annualità ma poi, astutamente, è stato esteso al triennio 2017-2019 senza che nessuna norma parli di fondo triennale.

LEGGI ANCHE Autonomia, il Nord sorride e sui nidi fa il pieno di fondi

Quando si truccano le carte, sovente si lascia qualche traccia. E stavolta a svelare involontariamente il trucco è la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani. Ecco come commenta il riparto dei 249 milioni: le risorse potranno anche «essere usate per ridurre le rette a carico delle famiglie». Ma il governo di cui lei fa parte ha già stanziato ben 520 milioni con l'obiettivo di azzerare le rette per i nidi. Soldi che (inevitabilmente) finiranno di più al Centronord. Ecco perché dirottare anche un solo euro dei 249 milioni verso il taglio delle rette (già finanziato) significa consolidare i divari territoriali. Significa tradire i bambini al di sotto dei tre anni che hanno la colpa di essere nati al Sud.

LEGGI ANCHE «Asili per 515 mila bambini ma il finanziamento non va»

In tale clima va registrata la tensione sul disegno di legge-quadro preparato dal ministro Francesco Boccia per l'autonomia differenziata. Italia Viva si lamenta per non essere stata invitata al tavolo tecnico che martedì ha riscritto il testo della legge-quadro. Il Pd sottolinea che le modifiche di Leu e M5s sono state accolte perché non stravolgono il disegno di legge, sorvolando sul fatto che sinistra e pentastellati non sono affatto soddisfatti. Quanto al ministro, ostenta sicurezza, forte delle parole del presidente Sergio Mattarella secondo il quale l'autonomia «rappresenta un valore costituzionale e apporta un contributo di grande rilievo che qualifica l'unità nazionale». Per Boccia l'unità da non disperdere è quella delle Regioni, anche se Luca Zaia e Attilio Fontana per Veneto e Lombardia appaiono innervositi dai continui stop e ripartenze. «Oggi dopo tre mesi di lavoro - sottolinea Boccia - tutte le Regioni, di ogni colore politico, del Nord e del Sud, sono sedute al tavolo dell'autonomia differenziata e hanno condiviso, con il meccanismo di una legge quadro, un perimetro comune da rispettare in caso di firma delle intese. Questo è il nodo politico rilevante e non ho nessuna intenzione di fare alcun passo indietro perché significherebbe tornare al caos per il caos».

© RIPRODUZIONE RISERVATA