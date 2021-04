Asili Nido, il ministro Bonetti: «Obiettivo 50% e a crescere sarà il Sud»

Ministra Bonetti, l'assegno unico per i figli è una straordinaria novità ma emergono dubbi sulle coperture. Ci aiuta a chiarire?

«Le simulazioni sono in corso - risponde Elena Bonetti, ministra della Famiglia - ma partiamo da una copertura di 21-22 miliardi di euro contro i 15 miliardi della somma delle misure precedenti. Quindi c'è uno straordinario impegno per rendere universale il sostegno alle famiglie con figli mentre finora erano...

