Il ministro lussemburghese Asselborn attacca di nuovo Salvini: «Usa metodi fascisti anni '30»

«Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta». Lo afferma il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn a Spiegel.de in riferimento al video del botta e risposta sul tema migranti. Secondo Asselborn, «si è trattato di una provocazione calcolata». Il video - dice al portale online del settimanale tedesco - è stato fatto «a sua insaputa». Se vengono ripresi incontri di ministri Ue oppure addirittura di capi di governo e di stato, «allora non ci potrà mai più essere un dibattito franco», aggiunge.



Asselborn sottolinea che non si è trattato di un incontro qualsiasi. Secondo il ministro, non si è neanche trattato di un caso isolato. I collaboratori del vice premier italiano, dice a Spiegel.de, «si piazzano nelle sale in posizioni strategiche e riprendono sistematicamente tutto quello che dice Salvini». Asselborn aggiunge anche di non ritrattare nulla di quanto detto in riferimento alla necessità della migrazione.



La replica del vicepremier Salvini. «Il ministro socialista del paradiso fiscale Lussemburgo, dopo aver paragonato i nostri nonni emigranti italiani ai clandestini che sbarcano oggi, dopo aver interrotto un mio discorso urlando 'merda', oggi mi dà del 'fascista'. Ma dico io, che problemi hanno in Lussemburgo?!? Nessun fascismo, solo rispetto delle regole. Se gli piacciono tanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi. Buona domenica a tutti, cin cin». Cosi Matteo Salvini replica al ministro Jean Asselborn.

Domenica 16 Settembre 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 13:47

