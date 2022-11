Assemblea nazionale di Azione a Napoli, Calenda: «Bene lo stop di Meloni all'Autonomia»

Per Carlo Calenda l’assemblea nazionale di Azione, a Napoli, rappresenta l’occasione per sancire l’accordo di federazione con Italia Viva e lanciare l’ex forzista Mara Carfagna come presidente del partito. «Oggi eleggeremo Mara Carfagna presidente, una personalità per noi molto importante anche per riuscire a parlare al Sud Italia», assicura il leader azionista ai cronisti presenti. «Non è un caso – ha aggiunto - che facciamo a Napoli questo incontro. C'è un lavoro da fare per recuperare rappresentanza di chi pensa che il Sud non è condannato all'assistenzialismo e invece può emanciparsi, avere industrie, servizi, istruzione, sanità. È la nostra priorità nei prossimi mesi». Trecento circa i delegati nazionali arrivati da ogni regione al Teatro Politeama. Ci sono poi tutti i big del partito: da Mara Carfagna a Maria Stella Gelmini, da Enrico Costa a Matteo Richetti, capogruppo alla Camera del gruppo Azione-Italia Viva. La riunione di Napoli è la prima tappa del processo che porterà alla federazione con Italia Viva, in attesa dell’assemblea nazionale del partito di Matteo Renzi, che si terrà il 4 dicembre a Milano.

Come c’era da aspettarsi, sono stati diversi gli strali lanciati da Calenda sia al Governo Meloni, a partire dalla legge di bilancio, che al Partito Democratico. «La manovra è molto vuota, non c'è niente dentro. È una 'manovra Salvini' – attacca l’ex ministro dello sviluppo economico - con le solite cose: il tetto al contante, i cordoni, le tensioni. Sono tutte cose che tralasciano di toccare i punti fondamentali come l'evasione fiscale e la sanità per cui sono previsti fondi in discesa». Forte la preoccupazione, inoltre, per il disegno di legge sull’autonomia differenziata a firma del ministro leghista per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. «Sono molto preoccupato per il progetto dell'autonomia di Calderoli. Sono molto contento che Meloni abbia fermato tutto, perché ci vuole una riflessione fatta bene. Non si può andare avanti senza prevedere i livelli essenziali di prestazione (Lep) e un aggancio su prestazioni decenti. Non si può dire che siccome a Napoli si è speso meno diamo meno soldi, bisogna invece mettere in condizione i campani di avere una sanità come quella che hanno i lombardi o chi vive in Emilia-Romagna».

Non poteva esimersi dall'intervenire sulla questione dell’autonomia differenziata anche l’ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale del Governo Draghi, Mara Carfagna: «Vedremo alla prova dei fatti se basteranno le rassicurazioni della Meloni, sicuramente la bozza Calderoli è una provocazione contro il Sud e sono contenta che ieri si sia registrata una marcia indietro. Io personalmente non sono contraria all'autonomia, ma – precisa Carfagna - sono favorevole a un'autonomia che rispetti il dettato costituzionale. Mentre l'autonomia è facoltativa, ci sono altre cose obbligatorie come, ad esempio, la definizione e il finanziamento dei Lep, quei servizi, diritti, e prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani del Nord come del Sud. Questo – conclude la neopresidente di Azione - nella bozza Calderoli manca o quantomeno è rimandato a data da destinarsi».

Calenda ha poi riaffermato la sua visione dell’assetto istituzionale dello Stato: «Per noi il monocameralismo è un fatto importante - sottolinea - ed è importante riattrarre al centro nuove prerogative, per esempio le infrastrutture energetiche e ambientali. Dall'altra parte, non si tocchi la scuola, che dev'essere il fattore che unifica il Paese». L’europarlamentare prende poi per l’ennesima volta le distanze dal Pd, partito con cui è stato eletto a Bruxelles nel 2019. «Se qualcuno pensava di venire in Azione per fondare una costola del Pd si è sbagliato di grosso: noi stiamo costruendo una grande area liberal-democratica, un partito di centro che metta insieme liberali, popolari e riformisti e che diventi il perno del nuovo sistema politico», ha tuonato. «Siamo il partito più votato tra i giovani perché non parliamo solo politichese, per noi la politica è una grande battaglia etica. La rivoluzione di cui ha bisogno l'Italia è il pragmatismo, che non è tecnocrazia. È la capacità di prendere un'idea di Paese e trasformarla in provvedimenti, consapevoli che questi provvedimenti avranno aspetti positivi e aspetti negativi», ha aggiunto.

Alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Azione sosterrà quindi, «oltre gli steccati», la candidatura dell’ex sindaco di Milano ed ex vicepresidente di Regione Lombardia nella giunta di centrodestra a guida Fontana, Letizia Moratti. «Noi vogliamo stabilire un principio: che le persone capaci, che abbiano militato nella destra o nella sinistra poco conta. Quello che serve è che stiano insieme per un riformismo pragmatico. Noi siamo un centro riformista e vogliamo rompere gli schemi della Seconda Repubblica». «Sulla Lombardia – insiste Calenda - il Pd ha fatto una scelta strana, perché ha candidato una persona molto perbene che però è molto vicino alle posizioni del Movimento 5 Stelle, si porta dietro persone come Agnoletto del fronte anticapitalista. A nostro avviso è una scelta molto perdente, arriveranno terzi».