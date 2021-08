Lazio, attacco hacker al sito della Regione: «In tilt le prenotazioni dei vaccini». L'assessore: «Abbiamo denunciato», inchiesta al via

«È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale». Lo comunica in una nota L'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio.

«Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il pRotrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni - si spiega nella nota - potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà».

«È un attacco hacker molto potente, molto grave. È tutto out. È sotto attacco tutto il ced regionale», il commento dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «È un attacco senza precedenti per il sistema informatico della Regione - aggiunge D'Amato - Le procedure di registrazione possono subire rallentamenti. Sto andando a fare un sopralluogo per verificare la situazione». «Non lo so, è presto per ipotizzare ogni cosa», risponde D'Amato alla domanda se ipotizza che dietro l'attacco hacker al sistema informatico della Regione Lazio possano esserci i no vax. L'assessore poi spiega: «Abbiamo avvisato le forze dell'ordine e la polizia postale».

Pm apre inchiesta - La polizia postale, d'intesa con la Procura di Roma, ha avviato accertamenti in in relazione all'attacco hacker. L'apertura del fascicolo verrà formalizzata nelle prossime ore, dopo che a piazzale Clodio verrà depositata una prima informativa. I pm potrebbero procedere per accesso abusivo a sistema informatico. Obiettivo degli investigatori è capire la «matrice» dell'attacco e se c'è stata eventuale richiesta di riscatto.