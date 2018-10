Martedì 23 Ottobre 2018, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 17:24

Dopo le battute sulla sindrome di Asperger e sull'autismo, Grillo batte un colpo. Ma non è Beppe, l'autore delle frasi che hanno provocato tante polemiche, bensì Giulia, ministro in quota M5S della Salute.LEGGI ANCHE: Beppe Grillo: «Politici? Siamo pieni di autistici». L'ira delle associazioni LEGGI ANCHE: Tutti contro Beppe Grillo per le frasi sull'autismo Sarà un caso ma proprio oggi la pentastellata lancia la campagna "Da vicino nessuno è normale" per superare, dice il ministro, il pregiudizio sul disagio mentale. Una stoccata al Garante del M5S?