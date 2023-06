Lo Stato-spezzatino non piace a Bankitalia. Per ragioni tecniche legate a efficienza e competitività del sistema Paese, messe in ordine con chiarezza nella nota consegnata ieri alla Commissione Affari costituzionali del Senato e riferita al disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata.



La Banca centrale considera «opportuno» che ci sia il ddl Calderoli, perché in sua assenza si andrebbe a una «contrattazione bilaterale tra lo Stato e ciascuna Regione richiedente», senza alcuna garanzia che l’esito sia «efficiente ed equo»; però giudica carente il testo su alcuni punti chiave. In particolare di fronte a una riforma di tale portata il disegno Calderoli prevede un monitoraggio solo facoltativo mentre la verifica dovrebbe essere non solo obbligatoria ma rigorosa, per accertare l’impatto sul Paese nel suo complesso. Il rischio infatti è di «mettere a repentaglio l’efficienza del sistema produttivo e la sua capacità competitiva» perché non si pone alcuna condizione per l’accesso all’autonomia differenziata. Servirebbe invece «un’istruttoria materia per materia», anzi funzione per funzione, «suffragata da un’analisi basata su metodologiche condivise, trasparenti e validate dal punto di vista scientifico, per valutare i vantaggi del decentramento rispetto allo status quo, sia per la Regione interessata sia per il resto del Paese».

La Banca d’Italia fa tre esempi di materie che sarebbe pericoloso frammentare: energia, ambiente e salute. Proprio la sanità è di particolare interesse perché già regionalizzata. La sfida del Covid ha messo in evidenza che «la capacità di contrastare la diffusione del contagio è stata influenzata dai diversi modelli regionali di organizzazione della medicina territoriale», nonché «dalla confusione normativa fra ordinanze regionali e misure decise centralmente». La tutela della salute, insomma, ha una dimensione «sempre più globale», al pari del resto di energia e ambiente. Le imprese, di fronte a «una cornice normativa più complessa e disomogenea sul territorio» si troverebbero in difficoltà, così come i lavoratori, se si diffonderanno certificazioni e abilitazioni valide solo su base regionale. In pratica una babele di regole che renderebbe l’Italia tutta meno efficiente e «poco trasparente per i cittadini», accrescendo i costi di coordinamento nonché quelli legati alle mancate economie di scale dovute, alla frammentazione dei servizi. Inoltre se assegni una materia a una Regione, come l’istruzione che da sola vale oltre 50 miliardi, hai di sicuro effetti non limitati alle scuole di quella Regione.

Bankitalia non dice di fermare tutto (accentrare o decentrare «è una decisione essenzialmente politica») ma invita intanto ad attuare le regole di federalismo fiscale che già ci sono (in naftalina dal 2011) e poi avviare il regionalismo differenziato procedendo con gradualità, una materia per volta, perché diversamente «vi sarebbe il rischio di innescare processi difficilmente reversibili e dagli esiti incerti». Un’idea, la gradualità, sulla quale ieri il ministro Roberto Calderoli si è detto a favore.



Estrema attenzione è posta nel report al tema fiscale. Intanto perché si devono non solo definire ma finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni sui servizi sociali e civili, assegnando più risorse dove i servizi sono carenti, come nel Mezzogiorno. «La definizione dei Lep - avverte Bankitalia - non implica tuttavia che le prestazioni individuate come essenziali siano adeguatamente finanziate ed effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale», soprattutto a causa della «clausola di invarianza della spesa». Ma questo significa o spostare risorse dalle aree ricche verso quelle deboli oppure lasciare la spesa attuale, cristallizzando i divari Nord-Sud. In ogni caso l’esperienza dei Lea (cioè dei Lep in sanità) mostra che la garanzia di equità è flebile perché «l’offerta sanitaria continua a connotarsi per differenze territoriali molto marcate».



Poi andrebbe spezzato il meccanismo vizioso delle «compartecipazioni in quota fissa» che in pratica imbriglierebbero il bilancio pubblico. Un tema tecnico che è utile chiarire con un esempio: se il Veneto dovesse ottenere una quota fissa pari al 100% dell’Iva nazionale incassata nella regione e nel tempo dovesse trovarsi soldi in più rispetto a oggi, sarebbe libero di spendere l’extragettito. Ma se lo Stato dovesse per specifiche necessità (come finanziare i Lep) aumentare la spesa negli altri territori, per farlo dovrebbe aumentare proprio l’aliquota Iva. E il Veneto si troverebbe un ulteriore extragettito, un vero e proprio tesoretto, con incremento della capacità di spesa: il contrario della responsabilità fiscale. La soluzione, secondo l’organismo guidato da Vincenzo Visco, è rivedere periodicamente le aliquote di compartecipazione, per cui il 100% di Iva girata al Veneto per il singolo anno, potrebbe diventare il 90%, a seconda del trend del gettito territoriale e degli equilibri generali di bilancio. Un’ipotesi che non piace al presidente Luca Zaia, né ai tecnici della sua squadra, come Elena D’Orlando e Andrea Giovanardi, esperti però che il governo ha inserito con ruoli chiave nella Commissione tecnica fabbisogni standard. Cioè nella stanza dei bottoni.