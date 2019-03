«Ilsarà in questo Governo il garante della coesione nazionale. Si devono rispettare i referendum che hanno portato avanti i cittadini delle regioni che chiedono autonomia ma non a discapito di altre parti d'Italia o della coesione nazionale». Lo ha detto a Matera il vicepremier: «È per questo che tutto il processo deve essere fatto in maniera seria», ma - ha sottolineato - «ricordiamoci che la prima area d'Italia che ha bisogno di più lavoro, sviluppo e imprese è proprio il Sud».