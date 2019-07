L'autonomia di Di Maio: «Scuola e tasse, ecco la nostra proposta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Luglio 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 07:35

Non è uno stop ma una ripartenza. La quale però ha l'effetto di far deflagrare le contraddizioni all'interno del governo. Il tema è - manco a dirlo - l'autonomia differenziata, cioè la frammentazione dell'Italia voluta a gran voce da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con Piemonte e Liguria pronte ad accodarsi. «Sono arrivate richieste che vanno oltre il concetto di Padania», taglia corto Luigi Di Maio. E lo fa scegliendo non una conferenza come tante ma la presentazione dell'Osservatorio sul regionalismo differenziato promosso dalla Federico II, la più antica e prestigiosa istituzione del Mezzogiorno.