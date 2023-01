Prima gli scatti sorridenti a palazzo Santa Lucia a beneficio dei giornalisti. Poi, siamo a ieri, si apre di nuovo lo scontro tra il governatore Vincenzo De Luca e il ministro Roberto Calderoli sul tema dell'autonomia differenziata. «Apriremo una guerra politica durissima», minaccia ieri mattina l'ex sindaco di Salerno contro il ministro della Lega che, appena qualche ora prima, aveva spiegato, anzi, come «anche il governatore De Luca, così come altri esponenti Pd, è favorevole alla mia riforma sull'autonomia differenziata».

C'è invece, questo è sicuro, uno scenario di scontro su cui ora insistono due accelerazioni che si muovono con forza uguale ma contraria: l'esponente leghista forza la mano sull'autonomia per le prossime regionali mentre il Pd fa lo stesso schierandosi in maniera unitaria, senza più strizzatine d'occhio a Calderoli, in vista del congresso del partito.

«Quando ci siamo incontrati con Calderoli - spiega Vincenzo De Luca ieri mattina - abbiamo avuto l'acquisizione di alcuni punti pregiudiziali posti dalla Regione Campania a cominciare da quello principale: si discute tra sei mesi, dopo che avremo definito i Lep». E accusa: «La bozza del ministro Calderoli rappresenta un passo indietro preoccupante rispetto a quelle valutazioni fatte qualche giorno fa. Credo che sia molto influenzata dalla scadenza elettorale in Lombardia e in altre regioni. C'è un rinvio alla spesa storica che doveva essere cancellato, c'è nell'articolo 6 della bozza Calderoli il richiamo al residuo fiscale quindi al trattenimento di flussi finanziari nelle regioni dove questi flussi maturano, c'è il rifiuto nel testo della proposta che noi avevamo avanzato cioè che i Lep siano definiti da un organismo tecnico non politico, noi proponevamo l'ufficio parlamentare di Bilancio, non è che può decidere il Consiglio dei ministri come si definiscono i Lep».

Perché «se si dice che l'autonomia si fa a spesa invariata è evidente che si sta dicendo che si mantengono i criteri della spesa storica. Non si capisce che quello che si decide in una regione ha ricadute su tutte le altre e sul sistema delle autonomie, anche dei Comuni, quindi è tempo di fare le persone serie e di evitare prese in giro».

Una posizione contraria, e netta, quindi contro il testo del ministro che invece predica un accordo con De Luca che non c'è. O, almeno, non ci sarebbe più. Accordo su cui, bisogna dire la verità, De Luca comunque è stato sempre guardingo. «Dobbiamo essere pacifici guerrieri e pronti a combattere», avvertiva non a caso durante gli auguri di fine anno a palazzo Santa Lucia riferendosi al tema. Quasi annusando qualche tranello che puntuale si materializza, secondo le accuse di tutto il Pd ora in trincea in maniera compatta in vista del congresso. Compreso chi, Bonaccini e De Luca (con il secondo che appoggia il primo al congresso), avevano cercato un accordo con i leghisti.

E subito dopo nel pomeriggio arriva una mezza marcia indietro di Calderoli anche per calmare un pezzo della maggioranza governativa: «C'è la necessità di un passaggio Governo-Regioni, dopodiché - assicura il ministro leghista - ci sarà un parere espresso dal Parlamento, l'intesa definitiva verrà votata dal Parlamento. Quindi non c'è nessuna fuga in avanti o rischio di blitz». Passo quasi necessario se pure il governatore dell'Emilia Stefano Bonaccini boccia la bozza Calderoli nonostante un paio di anni fa ne accarezzava l'idea. Mentre nella Lega parte il fuoco di fila contro i governatori Pd. «De Luca cambia parere ogni giorno. Nel 2019 vuole attuarla addirittura senza introdurre i Lep, a dicembre si dichiara pienamente d'accordo col ministro Calderoli, di cui ora ne contesta la bozza», attacca infatti Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Mentre in Emilia Jacopo Morrone, parlamentare e segretario regionale della Lega se la prende con il candidato alla segreteria nazionale: «Il Bonaccini che boccia la bozza Calderoli - si chiede retoricamente - è lo stesso Bonaccini che nel 2018 firmò, come presidente della Regione Emilia-Romagna, l'accordo sull'autonomia col Governo e le Regioni Lombardia e Veneto?».

Intanto il 18 o 19 gennaio una delegazione di sindaci verrà ricevuta dal ministro per le politiche di coesione e il Pnnr Raffaele Fitto su esplicito mandato di Giorgia Meloni. È la risposta ad una lettera al presidente Mattarella di 170 primi cittadini, di ogni schieramento, per lanciare l'allarme sul progetto di Autonomia mai discusso con i rappresentanti dei Municipi «nonostante incida pesantemente sulla vita degli enti locali, in particolare sulla sanità e sull'istruzione».