CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo ancora in luna di miele», assicura il governatore veneto Luca Zaia. Ma la metafora appare ottimista. Le richieste ufficiali del Veneto, pubblicate ieri dal Mattino, non hanno evidenziato l'equilibrio e lo spirito di mediazione necessari per un buon matrimonio. La novità del richiamo all'unità della Repubblica, all'articolo 1 della proposta di legge, appare solo formale, così come il riferimento alla legge Calderoli del 2009. Nella sostanza, la formulazione conferma l'impianto di un disegno spacca-Italia. Il tema più delicato è ovviamente la scuola, che il Veneto - come la Lombardia - vorrebbe completamente regionalizzata. Lo Stato in materia di istruzione si dovrebbe limitare alla definizione di un quadro generale ma - attenzione - quadro che andrebbe definito concordandolo con le Regioni stesse. Uno schema che relegherebbe il ministro dell'Istruzione al ruolo di passacarte dei desideri delle Regioni.