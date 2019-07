Vertice nella notte, stallo sull’autonomia, M5S: difendiamo il Sud

Giovedì 4 Luglio 2019, 00:43 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 06:30

L’ottimismo della Lega, i dubbi del M5S. La riunione fiume sull’Autonomia, seppur molto affollata, non riesce a dissipare tutti i dubbi. Manca l’intesa tecnica. Al vertice convocato dal premier Giuseppe Conte ci sono i vice Salvini e Di Maio, il titolare dell’Economia Giovanni Tria e praticamente tutto il resto del governo: i ministri Erika Stefani, Gian Marco Centinaio, Barbara Lezzi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, Alberto Bonisoli, i sottosegretari Stefano Buffagni e Salvatore Giuliano, e viceministri del Mef Laura Castelli, Massimo Garavaglia. Proprio quest’ultimo è il primo a lasciare Palazzo Chigi intorno alle 22.30: «Finita la parte finanziaria, ora si parla di competenze e quindi delego. Il clima è positivo, molto bene».LO SCONTRODal M5S gridano comunque vittoria per quanto riguarda appunto la parte economica della riforma: per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna salta il costo medio, rimane quello storico fino a quando non verrà introdotto il costo standard.Non solo. La definizione del costo storico prevede l’introduzione del fondo di perequazione. In caso di crescita, la Regione autonoma sarà tenuta a dividere l’extragettito con le altre regioni. Ora manca da stabilire il tetto della misura. Inoltre, sarà introdotta dal governo una commissione paritetica che sarà composta da un rappresentante per un ogni ministero e, paritariamente, da un delegato delle altre regioni. «Abbiamo tolto le parti dannose della riforma, ma servirà vedere le bozze riscritte», spiegano fonti del M5S al termine del vertice. Dunque è tutto rinviato. E difficilmente le bozze delle pre-intese riusciranno ad andare al primo consiglio dei ministri utile, come annunciato dal premier Conte. Sull’Autonomia pesano le critiche del Dipartimento affari legislativi e giuridici di Palazzo Chigi. «Stiamo costruendo una proposta che rispetti il dettato costituzionale. Ci aggiorniamo a lunedì», dice a fine vertice Barbara Lezzi, ministro per il Sud. «Si lavora, si lavora... stiamo parlando di temi importanti, di cose che possono influenzare la vita delle persone e quindi credo sia importante prendere tempo», Così Stefano Buffagni, lasciando la riunione di Palazzo Chigi.In tarda mattinata Matteo Salvini aveva fatto il punto con i governatori Fontana e Zaia. Un pranzo per affinare la strategia. «Quello che mi aspetto, lo dico da tempo, è che qualcuno abbia il coraggio di dire cosa ne pensa e cosa si intende fare del futuro della riforma», attacca in serata il presidente della Regione Lombardia, Fontana. L’appuntamento è rinviato a lunedì.