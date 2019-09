CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Settembre 2019, 09:51

O ci date la scuola o iniziamo a legiferare da soli. Parola di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che dalla platea di Cernobbio alza il tiro sull'autonomia differenziata. E lo scontro si fa rovente con il governatore della Liguria Giovanni Toti che annuncia un referendum come quelli (consultivi) del 22 ottobre 2017, il veneto Luca Zaia che se la prende contro «le assurde elucubrazioni della politica romana», l'emiliano Stefano Bonaccini che propone il suo modello (senza gestione degli insegnanti) come mediazione mentre il campano Vincenzo De Luca, anch'egli a Cernobbio, invita a trovare compromessi che non dividano il paese. E il ministro degli Affari regionali? Francesco Boccia sabato e ieri era nella città dove è nato, Bisceglie, per la maratona di Digithon, durante la quale sono state presentate cento startup digitali. Si definisce ghandiano e sceglie con cura le parole per provare a spegnere le polemiche, ma invano.