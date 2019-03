L'autonomia del ministro Costa: «Le leggi anti-veleni sono uguali per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Marzo 2019, 12:00

«L'unica strategia che conosco - risponde il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ex generale di brigata del corpo dei Carabinieri forestali - è lavorare per lo Stato, cui ho giurato fedeltà. L'autonomia è una novità oggettiva, prevista nel programma di governo. E io mi sto impegnando a realizzarla al meglio».«Con la collega Erika Stefani c'è un eccellente rapporto, ci confrontiamo con trasparenza e solarità e lei sa bene il lavoro che, da tecnico, sto facendo nel mio ministero, valutando le ricadute settore per settore».«Se due Regioni confinanti hanno diverse normative sull'inquinamento ambientale, le imprese tenderanno a spostarsi verso il territorio che consente emissioni più elevate. Quindi si crea un conflitto tra sviluppo e ambiente con il rischio di dumping ambientale, cioè che vinca in un certo senso chi tollera più inquinamento. Ma in un Paese così perdiamo tutti».