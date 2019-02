Autonomia, la condanna di Sala: «Danneggia Milano come Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Febbraio 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 07:58

«Non ho nulla contro l'idea di autonomia differenziata. Il punto è un altro: non vorrei che tutto si traduca in poteri maggiori sbilanciati sulle Regioni a danno delle grandi città». Il sindaco di Milano Beppe Sala domani sarà a Napoli per incontrare il collega Luigi de Magistris. L'oggetto dell'incontro - maturato dopo i fatti di San Siro e gli incidenti fuori e dentro lo stadio in occasione di Inter-Napoli - verterà sul tema insieme nella diversità.«Sono due città molto diverse. I numeri di Milano li conosco e posso dirle che sono assolutamente competitivi a livello europeo. Ma mi risulta che anche Napoli sotto vari aspetti abbia fatto molti progressi».«No. Sarà l'occasione per riflettere per esempio su un tema importante e attuale come l'autonomia differenziata e l'impatto che questa riforma potrebbe avere sugli enti locali».«Vede: il tema non è tanto il binomio Nord contro Sud quanto il futuro delle amministrazioni locali e il loro raggio d'azione. Oggi in Italia ci sono 8mila comuni, 80 Province, 20 Regioni. Non vorrei che l'autonomia differenziata finisca per privilegiare estensioni di potere alle Regioni a danno delle città, delle grandi città come ad esempio Milano che non intendono rinunciare al proprio ruolo di protagonisti in un processo di sviluppo».