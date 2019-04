Autonomia, la «livella» fa litigare Zaia e De Luca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Aprile 2019, 09:04

«'A livella». Antonio De Curtis in arte Totò entra nel dibattito sull'autonomia differenziata. È il governatore del Veneto Luca Zaia a evocare la celebre poesia in cui si confrontano le anime del marchese «signore di Rovigo e di Belluno» e del netturbino Esposito Gennaro. L'obiettivo di Zaia è spiegare a Vincenzo De Luca e agli altri governatori recalcitranti del Sud che l'autonomia sarà come una «livella» perché dopo tre anni scatterà la regola del «valore medio nazionale pro-capite». Una «livella» intanto è scattata per i vitalizi dei consiglieri regionali i quali, dopo l'accordo tra governo e Conferenza delle Regioni, saranno del tutto equiparati a quelli dei Parlamentari.Ma torniamo all'autonomia. Secondo Zaia con la «livella» della «spesa media storica nazionale sprechiamo tutti un poco meno». Una regola che, se fosse applicata a tutta la spesa pubblica a partire dalla sanità, al Sud converrebbe, ma che in pratica Zaia e il collega lombardo Attilio Fontana vorrebbero applicare solo per la scuola pubblica. La prima reazione di De Luca però è stata scaramantica: «Ma Zaia sa che la livella è la metafora della morte?», ha commentato.