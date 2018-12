Autonomia, la rivolta dei 5Stelle del Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Dicembre 2018, 10:33

Avverte il premier Conte: «Qualcuno è molto preoccupato» a proposito dell'imminente autonomia del Veneto e della Lombardia. Il presidente del Consiglio assicura infatti che sull'argomento il governo si muoverà nei limiti dei binari costituzionali. Ma metodi e obiettivi fin qui adottati nel cammino verso la devolution leghista, non hanno trasmesso le stesse certezze ai parlamentari meridionali del Movimento. Che in modo sempre più insistente chiedono in queste ore nelle chat con i vertici paletti e condizioni precise per dare il via libera all'autonomia. Gli interrogativi sono molti. Punto primo. L'intesa sulle autonomie è arrivata blindata a palazzo Chigi perché ritenuta dalla Lega non emendabile in Aula. Otto pagine che mettono nero su bianco, tra l'altro, la richiesta del Veneto di trattenere sul territorio i nove decimi delle tasse. Il Consiglio dei ministri dovrà ratificare un'intesa tanto dirompente con i governatori del Veneto e della Lombardia per metà febbraio. Eppure finora la commissione Affari Regionali non si è mai riunita, ed è rimasta estranea alla materia anche la commissione bicamerale per il Federalismo, ferma ai primi vagiti. Nonostante i tempi strettissimi, i due organismi deputati alla materia non hanno avuto dunque modo di visionare neanche una bozza dell'intesa. Sull'autonomia, la Lega non ha alcuna intenzione di discutere pena la caduta del governo, ha spiegato Giorgetti. Ma «l'argomento è stato trattato con troppa superficialità», è l'accusa al governo che circola tra i pentastellati. E dunque?LA FRONDA«Quando ci sono richieste come quelle del Veneto è l'appello che lancia la senatrice del M5s Virginia La Mura che è membro della commissione Affari regionali vanno valutate al meglio. È dunque urgente aprire il dibattito sull'argomento nella commissione preposta già a gennaio». Le perplessità su quella che a molti pare una secessione mascherata, non va però inquadrata secondo La Mura in un'ottica di stantio rivendicazionismo meridionalista. «Qui non si tratta sottolinea la senatrice campana di opporre meridionalismo a settentrionalismo. È in gioco anche una questione economica, certo. Ma il punto vero è culturale: occorre preservare l'unità dell'Italia. Solo la capacità resiliente esercitata da Nord e Sud uniti può salvare il Paese. Spaccarlo significherebbe una sconfitta per tutti». Punto secondo.