Autonomia, i paletti delle imprese del Sud: «Servizi uguali per tutti»

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 12:00

Una proposta in sette punti, frutto di un «approccio tecnico e non politico», come spiega il presidente di Confindustria Napoli, Vito Grassi, alla folta platea riunita a Palazzo Partanna. E soprattutto, di una volontà di dialogo che stride non poco con lo studiato e ancor più assurdo silenzio che continua a circondare l'iter della proposta avanzata da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. I «paletti del Sud» ad uno scenario che tra dieci giorni potrebbe diventare realtà (il 15 febbraio è la scadenza fissata da governo e Regioni interessate) non sono il retaggio di chiusure, pregiudizi e piagnistei in salsa meridionale. Rappresentano, al contrario, il tentativo di andare oltre le contrapposizioni emerse finora, di ragionare con elementi di certezza e non per sentito dire, di dare una voce ai tanti italiani, anche del Nord, che temono di veder compromesso per sempre l'attuale assetto istituzionale del Paese, a danno del Mezzogiorno, senza poterne approfondire i contenuti.La sconcertante segretezza che accompagna il testo su cui governo e Regioni dovranno discutere fa il paio infatti con il ruolo assolutamente secondario che su questa materia è assegnato al Parlamento per i prossimi 10 anni: un ruolo di semplice ratifica, un sì o un no e niente dibattuto, nessun approfondimento, men che meno uno straccio di confronto nelle Aule. Non a caso è questo uno dei punti centrali della proposta illustrata ieri dai suoi principali estensori: oltre a Grassi, l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, il Rettore della Federico II Gaetano Manfredi, il presidente della Svimez Adriano Giannola, il giornalista del Mattino ed esperto di federalismo Marco Esposito.