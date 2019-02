I pregiudizi e le bugie dei secessionisti su tasse, regole e promesse di equità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 19 Febbraio 2019, 07:00

Dopo mesi, anzi anni, di sonnacchiosa azione sottotraccia, l'autonomia «hard» di Veneto e Lombardia è diventata tema centrale, con il timore - ormai diffuso dai sindacati ai vescovi - che si stia spaccando l'Italia. E questo sta costringendo il fronte «secessionista» ad aggiornare le parole d'ordine. Prima, quando Roma e il Sud lasciavano (colpevolmente) fare, i presidenti di Veneto e Lombardia parlavano solo al loro mondo e annunciavano l'arrivo di tanti soldi extra. Roberto Maroni arrivò a dire in un'audizione parlamentare che la sua regione, la Lombardia, si sarebbe accontenta di portare a casa 27 miliardi in più all'anno. Altri tempi. Ora che il resto d'Italia si è svegliato e ha deciso di far di conto, le parole d'ordine dei «secessionisti» vengono aggiornate all'insegna dell'equità e della solidarietà. Ma cambiare strategia in corsa non è facile. E così sovente il fronte autonomista scivola su affermazioni inesatte, se non in vere e proprie bugie. Eccole.