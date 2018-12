Autonomia, primo sì del governo e Nord in festa: che regalo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Dicembre 2018, 07:30

L'autunno dal punto di vista astronomico finisce stasera alle 23:23. Dal punto di vista politico, finisce oggi pomeriggio quando Matteo Salvini raggiungerà l'obiettivo annunciato una dozzina di volte negli ultimi due mesi di far approvare «entro l'autunno» in Consiglio dei ministri l'autonomia del Veneto. Alle 15 sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sarà un primo documento sull'autonomia rafforzata non solo del Veneto ma anche di Lombardia ed Emilia Romagna. Non sarà ancora il testo di legge - quello che dovrà passare alla Camera e al Senato per un sì o no secco - senza possibilità di emendamenti. Ma sarà uno schema preliminare, un documento - messo a punto dal ministro delle Autonomie Erika Stefani - più politico che tecnico, utile a incardinare la materia, senza però sciogliere nessuno dei nodi sui quali una parte dei Cinquestelle, tra cui spicca il leader Luigi Di Maio, mantiene forti perplessità.