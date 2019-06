Autonomia, la rivolta dell'Università Federico II: «Piano egoista e cieco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Giugno 2019, 07:00

Il regionalismo differenziato nasce per «una pulsione egoistica che rende ciechi alle conseguenze». È un progetto che porta alla «disarticolazione del welfare italiano», alla «compromissione del modello economico» e che è in «irrimediabile contrasto con il quadro costituzionale». Parole nette e pesanti quelle della Federico II, la quale scende in campo nel dibattito sull'autonomia differenziata con un documento di «fermo dissenso», netto nei toni, maturato nel corso di una giornata seminariale sul tema che si è tenuta il 29 maggio sotto la regia del direttore del dipartimento di Giurisprudenza Sandro Staiano e firmata da tutti i direttori di dipartimento e i presidenti delle scuole della Federico II, ateneo con «settecentonovantacinque anni di storia», come non si manca di sottolineare con un pizzico di civetteria.