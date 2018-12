Autonomia, l'allarme delle imprese: «L'Italia cresce solo se unita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 3 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dice l'ex presidente nazionale dei giovani industriali di Confindustria, Marco Gay, che «non ha senso parlare di un'Italia ancora più divisa quando il vero obiettivo era e rimane un'Europa sempre più unita». Piemontese, interessi anche al Sud, Napoli in testa, Gay guarda all'annuncio del via libera dei 5 Stelle o di una parte del Movimento alla proposta del Veneto di maggiore autonomia, con realismo: «Non è all'ordine del giorno. La vera priorità del Paese è la crescita non a caso le imprese lo ribadiamo oggi a Torino nell'incontro organizzato da Confindustria. Io credo che dobbiamo fare in modo che le best practices di alcune Regioni debbano essere consolidate ma al tempo stesso estese a quelle più indietro. L'Italia deve crescere insieme, senza steccati di alcun genere».