Spacca-Italia, stop del M5S: ignorati tutti i poteri della Commissione

Venerdì 15 Febbraio 2019, 07:00

Cinquantasei articoli, con centinaia di commi definiti e altri ancora da scrivere. Ma a pesare davvero sono quattordici parole della preintesa. Queste: il fabbisogno standard di istruzione, sanità e di tutte le 23 materie che lo Stato cederà alle Regioni va calcolato «in relazione alla popolazione residente e al gettito di tributi maturato nel territorio regionale». Mai, nella storia della Repubblica, la capacità fiscale, cioè la ricchezza, si era tramutata in una misura di fabbisogno, al pari della popolazione. In passato non era così: per esempio il diritto di voto nel 1861 era riservato a maschi che pagavano almeno 40 lire all'anno di tasse. Cioè potevano votare 418.696 persone su 22 milioni di abitanti. Ma, quella, non era democrazia.