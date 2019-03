Autonomia, tra Stefani e De Luca è battaglia di numeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Marzo 2019, 12:00

L'appuntamento è alle 12 a Roma. «Da oggi sono quattro le Regioni al tavolo con il governo e non più tre soltanto», ripete come un mantra il presidente della Campania Vincenzo De Luca. L'incontro è con il ministro degli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, la quale continua a ostentare ottimismo sulla soluzione del rebus dell'autonomia.Ma l'incontro non sarà facile perché le posizioni sono, al momento, distanti. La Campania, certo, siede al tavolo per presentare la sua richiesta di autonomia differenziata su tredici materie. Ma in realtà l'obiettivo è tutto politico: aprire un'operazione verità sui conti pubblici, a 360 gradi, considerando trasferimenti statali sui territori, investimenti infrastrutturali, costi storici e medie procapite per ciascun comparto di spesa, a partire dalla Sanità.