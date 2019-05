CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 10 Maggio 2019, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La ministra Stefani ha aggiornato in base alle osservazioni soprattutto del ministro Tria la bozza per l'Autonomia, che ancora non è disponibile». Lo dice alla fine dell'audizione, Barbara Lezzi. Il ministro del Sud chiude così, con un colpo di scena, l'audizione in Bicamerale federalismo fiscale. «Stefani si è presa il tempo necessario per recepire in maniera puntuale le osservazioni di Tria come del ministro della Sanità, dell'Istruzione, dell'Ambiente, della Cultura e le mie richieste, come delegata alla Coesione».Secondo la Lezzi «non tutto si può e non tutto si deve dare» anche perché «così come quelle bozze erano state costruite all'inizio non potevano andar bene perché sarebbero andate a discapito di un'altra parte del Paese. E questo noi non lo possiamo accettare».I «testi concordati» che dal 25 febbraio - e ancora oggi - sono pubblicati sul sito del dipartimento per gli Affari regionali di Erika Stefani, quindi, non hanno più valore, se non storico documentale. I nuovi testi, del resto, non sono ancora disponibili e questo rende complicato approvare in tempi breve una «pre-intesa» da girare alle Camere per raccoglierne le osservazioni. I Cinquestelle, insomma, con la pugliese Lezzi rilanciano la palla nel campo della Lega, lasciando alla veneta Stefani il compito non solo di recepire le osservazioni dei ministri ma anche - cosa più difficile - farle digerire ai presidenti leghisti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, restii a ogni ipotesi di annacquamento delle loro proposte originarie.