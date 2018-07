Autonomia, il Veneto in fuga con la cassa: l'Italia divisa tra ricchi e poveri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Luglio 2018, 11:00

I territori ricchi hanno più diritti degli altri. La Costituzione dice una cosa un po' diversa, ma il Veneto è convinto che «il principio costituzionale di uguaglianza» preveda tre componenti: la «popolazione residente», le «caratteristiche territoriali» (fin qui è ovvio) e «il gettito dei tributi maturato nel territorio nazionale». Quindi dove c'è più gettito, ci saranno più soldi per i diritti essenziali nell'istruzione, nella sanità, nella protezione civile e in tutte le 22 materie che il Veneto vuole siano trasferite dallo Stato centrale alla Regione. La proposta del trevigiano Luca Zaia è stata consegnata al ministro degli Affari regionali, la vicentina Erika Stefani, con l'obiettivo di fare del Veneto il capofila nella corsa alle maggiori autonomie, sulla scorta del successo del referendum consultivo del 22 ottobre 2017, al quale partecipò il 57,2% degli aventi diritto, con una valanga di 98,1% di sì. In Lombardia la partecipazione fu tiepida: 38,2%.